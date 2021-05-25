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Российская газета

Северный флот отработал поиск в море вражеских подводных лодок

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Источник изображения: rg.ru

Северный флот провел в Баренцевом море учения по поиску подводных лодок условного противника. Их возглавил флагман СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

В учениях принимали участие корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводные лодки, противолодочная, бомбардировочная и истребительная авиация армии ВВС и ПВО флота.

Военные моряки и летчики отрабатывали задачи развертывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска "вражеских" подводных лодок, отражения воздушного нападения. Также участники учений вели артиллерийский бой с условным надводным кораблем противника, атаковали подводную лодку, выполняли отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море.

Кроме того, на морских полигонах Баренцева моря проводились артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, применялось противолодочное оружие.


Алексей Михайлов (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
СФ
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