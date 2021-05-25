Войти
Военно-промышленный курьер

Стартовала продажа билетов на МАКС-2021

932
0
0
Истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском © Сергей Бобылев/ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Продажа входных билетов для посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стартовала 24 мая 2021 года на официальном сайте выставки Aviasalon.com и по всей сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru. Как и в предыдущие годы, в продаже доступны билеты различных категорий: для специалистов, для посетителей, билеты на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку автомобилей.

Входные билеты, дающие право посещения МАКС в один из публичных дней (23, 24 или 25 июля), предлагаются по цене 800 рублей. Стоимость билетов для прохода на выставку в дни массового посещения с середины июля повысится до 1000 рублей. Эта же цена будет действовать и в дни работы МАКС-2021. «Возможность сэкономить, заблаговременно приобретая билеты, была востребована нашими гостями в предыдущие годы. Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене», - заявил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Помимо билетов на фиксированную дату, доступны билеты выходного дня, позволяющие однократно посетить выставку в любой из публичных дней. Они предназначены гостям, которые не выбрали дату посещения заранее. Цена таких билетов – 1200 рублей.

Как и в предыдущие годы, приобретать билеты на детей в возрасте до 14 лет не требуется, они могут бесплатно пройти на выставку в сопровождении родителей.

Посещение медиаплатформы, предлагающей наилучшие условия для проведения фото- и видеосъемки, в 2021 году оценено в 11000 рублей в предварительной продаже и в 13000 рублей – накануне и в период проведения выставки. Билет «Медиаплатформа» дает право разово посетить выставку в один из дней с 20 по 25 июля.

К открытию МАКС-2021 готовится и онлайн-магазин авиационно-космических сувениров «Премьеры МАКС».

Специально к салону выпущена лимитированная коллекция «Иду на МАКС» , в которую входят футболка, бутылка для воды, сумка-шоппер и защитная маска. Любители авиации, которые совершат покупки товаров лимитированной коллекции на сумму свыше 1500 рублей, получат промокод, дающий право приобрести два входных билета на посещение салона в один из публичных дней по специальной цене 500 рублей за один билет. «Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд «МАКС», и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене», - дополнил В. Советкин.

Иду на МАКС (https://www.aviagifts.com/137-idu-na-maks)

Для деловых посетителей предлагаются входные билеты категории «Бизнес», дающие возможность разового посещения выставки в любой день с 20 по 25 июля. Стоимость такого билета – 3500 рублей.

Помимо входных билетов, стартовала продажа парковочных талонов, дающих право на размещение легковых автомобилей и автобусов на специальных паркингах, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса. Талон на парковки №3 и №7 стоит 3000 рублей, на парковку №2 – 4000 рублей. Размещение на паркинге автобуса стоит 7000 рублей. Парковочный талон действителен на один въезд.

Купить билет (https://aviasalon.com/ru/visitors/ticket-options)

Справка

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО «Авиасалон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
30.08.2019
Россия готова модернизировать истребители ВВС Малайзии
29.08.2019
ОДК планирует открыть центры по ремонту вертолетных двигателей в Китае, ОАЭ и Эфиопии
21.06.2017
Техника ВКС и ПВО РФ будет широко представлена на МАКС-2017
19.01.2017
Новое время для МАКСа: причины переноса сроков знаменитого авиасалона в Подмосковье
24.08.2015
Зона плохой видимости
29.08.2013
"Вертолеты России" объявляют о сертификации гражданского вертолета "Ансат"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России