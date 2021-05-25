Стартовала продажа билетов на МАКС-2021

Продажа входных билетов для посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стартовала 24 мая 2021 года на официальном сайте выставки Aviasalon.com и по всей сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru. Как и в предыдущие годы, в продаже доступны билеты различных категорий: для специалистов, для посетителей, билеты на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку автомобилей.

Входные билеты, дающие право посещения МАКС в один из публичных дней (23, 24 или 25 июля), предлагаются по цене 800 рублей. Стоимость билетов для прохода на выставку в дни массового посещения с середины июля повысится до 1000 рублей. Эта же цена будет действовать и в дни работы МАКС-2021. «Возможность сэкономить, заблаговременно приобретая билеты, была востребована нашими гостями в предыдущие годы. Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене», - заявил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Помимо билетов на фиксированную дату, доступны билеты выходного дня, позволяющие однократно посетить выставку в любой из публичных дней. Они предназначены гостям, которые не выбрали дату посещения заранее. Цена таких билетов – 1200 рублей.

Как и в предыдущие годы, приобретать билеты на детей в возрасте до 14 лет не требуется, они могут бесплатно пройти на выставку в сопровождении родителей.

Посещение медиаплатформы, предлагающей наилучшие условия для проведения фото- и видеосъемки, в 2021 году оценено в 11000 рублей в предварительной продаже и в 13000 рублей – накануне и в период проведения выставки. Билет «Медиаплатформа» дает право разово посетить выставку в один из дней с 20 по 25 июля.

К открытию МАКС-2021 готовится и онлайн-магазин авиационно-космических сувениров «Премьеры МАКС».

Специально к салону выпущена лимитированная коллекция «Иду на МАКС» , в которую входят футболка, бутылка для воды, сумка-шоппер и защитная маска. Любители авиации, которые совершат покупки товаров лимитированной коллекции на сумму свыше 1500 рублей, получат промокод, дающий право приобрести два входных билета на посещение салона в один из публичных дней по специальной цене 500 рублей за один билет. «Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд «МАКС», и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене», - дополнил В. Советкин.

Иду на МАКС (https://www.aviagifts.com/137-idu-na-maks)

Для деловых посетителей предлагаются входные билеты категории «Бизнес», дающие возможность разового посещения выставки в любой день с 20 по 25 июля. Стоимость такого билета – 3500 рублей.

Помимо входных билетов, стартовала продажа парковочных талонов, дающих право на размещение легковых автомобилей и автобусов на специальных паркингах, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса. Талон на парковки №3 и №7 стоит 3000 рублей, на парковку №2 – 4000 рублей. Размещение на паркинге автобуса стоит 7000 рублей. Парковочный талон действителен на один въезд.

Купить билет (https://aviasalon.com/ru/visitors/ticket-options)

Справка

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО «Авиасалон».