Бездушная армия. Зачем Минобороны меняет солдат на роботов?

Дмитрий Литовкин — о перспективах искусственного интеллекта в армии и уже работающих системах

Автономный необитаемый подводный аппарат комплекса сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл военную тайну - в стране началось массовое производство боевых роботов, наделенных искусственным интеллектом, благодаря которому они способны самостоятельно воевать. Об этом глава военного ведомства поведал в рамках просветительского марафона "Новое знание" - мероприятия, цель которого - рассказать о достижениях российской науки и техники.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - сообщил Сергей Шойгу.

Роботы идут на войну

Министр обороны неравнодушен к теме роботов. Еще в 1994 году по его решению был сформирован Центр робототехники "Лидер", специалисты которого тремя годами позже провели уникальную операцию по устранению последствий техногенной аварии в Арзамасе-16 (г. Саров). В лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) из-за неправильных действий одного из ученых возникла самоподдерживающаяся цепная реакции. В связи с большим выбросом радиации человеку даже войти в помещение лаборатории было невозможно. Тогда-то на помощь и пришел робот МРК-25 "Кузнечик". Машина нейтрализовала опасность, сохранив не только человеческие жизни, но и саму лабораторию, где продолжаются научные эксперименты.

Мобильный робот МРК-25 "Кузнечик" Источник изображения: © Игорь Зотин/ТАСС

Возможно, именно этот опыт навел Сергея Шойгу на мысль о том, что роботизированные комплексы будут уместны и в армии. Во всяком случае, они как-то весьма оперативно появились на первой выставке-форуме "Армия-2015". И это были не единичные экземпляры, а практически предсерийные машины, способные действовать на земле, в небе и воде. Сегодня в Минобороны говорят о формировании первого полностью роботизированного боевого подразделения. Уточняется, что в его основе будет двадцать боевых машин комплекса "Уран".

Внешне семейство машин "Уран" представляет собой целую линейку гусеничных роботов, оптимизированных под выполнение разнообразных задач. Например, "Уран-6" предназначен для выполнения работ по разминированию местности, "Уран-14" борется с пожарами. "Уран-9" способен наравне с боевыми машинами пехоты и танками действовать на поле боя. На вооружении двенадцатитонной машины сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака", термобарические боеприпасы "Шмель", 30-миллиметровая пушка и крупнокалиберный пулемет. Благодаря этому арсеналу "девятка" может бороться с бронетехникой, живой силой, уничтожать долговременные огневые точки, системы ПВО и даже сбивать вертолеты противника.

Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Уран-6" с установленной спереди "молотилкой" блестяще показал свои возможности в ходе сплошного разминирования местности и объектов исторической части Пальмиры, городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. В настоящее время в составе сводного отряда инженерных войск он эффективно "молотит" территорию Нагорного Карабаха. По своей производительности он вполне заменяет труд целого взвода саперов, а главное - спасает их жизни. В Минобороны отмечают, что применение комплекса "Уран-6" позволяет в два раза увеличить эффективность разминирования.

Новое же подразделение создается "для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами", как пояснили в Минобороны. В перспективе на базе нового центра будет вестись подготовка личного состава армии, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы в строевых частях. Сергей Шойгу добавил к этому, что в военном ведомстве "продолжат расширение линейки роботов".

Дайте подумать

Впрочем, "Ураны" все-таки несамостоятельны. За каждым из них стоит оператор, который не только направляет машину в бой, но и помогает ей точно выполнить боевую задачу. Однако в рамках марафона "Новое знание" Сергей Шойгу подчеркнул, что современные роботы "наделены искусственным интеллектом, благодаря которому они способны самостоятельно воевать". О каких конкретно машинах идет речь, глава военного ведомства не уточнил, но, основываясь на имеющихся сообщениях, можно предположить, что он имел в виду.

На мой взгляд, первый и самый яркий пример "думающих" роботов - крылатые ракеты морского базирования. Бортовая вычислительная машина таких изделий имеет сведения о типе ордеров боевых кораблей, электронные портреты каждого из участников морских походов, благодаря чему безошибочно определяет, какой корабль перед ней - авианосец, транспорт, фрегат или сторожевой корабль. В компьютер заложена и модель полета в условиях обнаружения препятствий - например, островов или огибания рельефа береговой линии, а также тактические приемы уклонения от огня систем ПВО противника. Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов считает, что все это признаки машинного интеллекта.

Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель, — это ли не искусственный интеллект? Борис Обносов, глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Высокая автоматизация или роботизация просматривается сегодня и в боевой авиации. Многие задачи, раньше решаемые человеком, бортовая система современного истребителя берет на себя. Например, в истребителях семейства Су-30/35/57 реализованы режимы автоматического полета на малых высотах с огибанием местности, машина самостоятельно выбирает момент безопасного для самолета и наиболее эффективного применения оружия, может принять решение на катапультирование летчика, если тот по причине ранения потерял контроль над управлением. Учебно-тренировочный Як-130 способен сам совершить посадку, если обучаемый курсант по какой-либо причине этого сделать не может.

Интересна и морская безэкипажная подводная техника. Недавнее погружение автономного глубоководного аппарата "Витязь-Д" в Марианской впадине показало, что в стране создана система, способная самостоятельно выполнять задачи на глубинах до двенадцати километров. При этом машина не только сама обходила препятствия, собирала пробы грунта и морской живности, картографировала дно, но и передавала информацию на борт сопровождающего ее судна без проводов прямо через толщу воды. Замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований, кандидат военных наук Виктор Литвиненко считает, что кроме научных целей аппарат выполнил работы, позволяющие создавать другие глубоководные системы автономного действия.

Однако, как отмечает в интервью журналу "Арсенал Отечества" замгендиректора ФГУП "ГосНИИАС" по науке, академик РАН Сергей Желтов, "все это понятия "слабого" функционального, технического искусственного интеллекта под решение конкретных задач, речь идет всего лишь о математике, об алгоритмах". "Разговора о полноценном ИИ [искусственном интеллекте], который предполагает создание думающей, чувствующей, желающей и переживающей искусственной личности, наделенной волей, пониманием и самосознанием, пока, не идет", - отмечает академик.

В западной литературе отмечается, что если ты меняешь версионность программы, то есть была версия 3.0, а теперь ты устанавливаешь версию 4.0, то это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это когда сама программа доучивается в процессе жизни Сергей Желтов, замгендиректора ФГУП "ГосНИИАС" по науке, академик РАН

То есть появление роботов как в фильмах Джеймса Кэмерона "Терминатор" или Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" все еще далекая фантастика.

Игры разума

Президент Владимир Путин еще в 2017 году говорил: "Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".

Есть и цифра затрат на победу в этой гонке. Так, в России на развитие ИИ до 2024 года планируется выделить 244 млрд рублей. До 2023 года в рамках национального проекта "Наука" будут созданы девять научных центров мирового уровня, которые станут работать с передовыми цифровыми технологиями, робототехникой, кибербезопасностью и проблемами создания искусственного интеллекта. В рамках этой работы ставится задача разработать системы с ИИ на основе нейронных сетей для Минобороны - "Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом" (шифр "Каштан"). Работы должны быть завершены до ноября 2022 года.

Не отстает в этом плане и концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех". Он разработал систему управления робототехническими комплексами "Гипноз". При помощи технологий ИИ и виртуальной реальности роботы будут выполнять задачи в условиях повышенной радиации, высоких и низких температур, плохой видимости. Разработка может применяться при добыче, обогащении и производстве ядерного топлива, для обслуживания реакторов атомных электростанций, для контроля радиационного фона на объектах хранения облученного ядерного топлива, для ликвидации аварий в рудниках без участия человека.

Российским специалистам есть на кого оглядываться, тем более что конкурент дышит в спину. Руководство КНР не раз заявляло, что Китай собирается к 2030 году стать мировым лидером в области технологий ИИ и крупнейшим центром инноваций. А США приняли так называемую "Третью компенсационную стратегию", которая будет внедрять инновации в военную сферу - к ним Пентагон относит и искусственный интеллект.

Впрочем, Минобороны России уже заявляло о планах по созданию специализированного управления по развитию искусственного интеллекта. В военном ведомстве отмечают, что его задачей станет интеллектуализация комплексов и систем с беспилотными летательными аппаратами, возможность объединения их в группы, а также создание самообучающихся систем.

Возможно, что в ближайшие 10-15 лет это приведет к появлению машин, не только пользующихся заложенными в электронный мозг шаблонами, но и реально думающих и принимающих самостоятельные решения. Не об этом ли сегодня говорит министр обороны?