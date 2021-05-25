Бездушная армия. Зачем Минобороны меняет солдат на роботов?

Дмитрий Литовкин — о перспективах искусственного интеллекта в армии и уже работающих системах
Автономный необитаемый подводный аппарат комплекса сверхглубоководного погружения "Витязь-Д"
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл военную тайну - в стране началось массовое производство боевых роботов, наделенных искусственным интеллектом, благодаря которому они способны самостоятельно воевать. Об этом глава военного ведомства поведал в рамках просветительского марафона "Новое знание" - мероприятия, цель которого - рассказать о достижениях российской науки и техники.
"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - сообщил Сергей Шойгу.
Роботы идут на войну
Министр обороны неравнодушен к теме роботов. Еще в 1994 году по его решению был сформирован Центр робототехники "Лидер", специалисты которого тремя годами позже провели уникальную операцию по устранению последствий техногенной аварии в Арзамасе-16 (г. Саров). В лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) из-за неправильных действий одного из ученых возникла самоподдерживающаяся цепная реакции. В связи с большим выбросом радиации человеку даже войти в помещение лаборатории было невозможно. Тогда-то на помощь и пришел робот МРК-25 "Кузнечик". Машина нейтрализовала опасность, сохранив не только человеческие жизни, но и саму лабораторию, где продолжаются научные эксперименты.
Мобильный робот МРК-25 "Кузнечик"
Источник изображения: © Игорь Зотин/ТАСС
Возможно, именно этот опыт навел Сергея Шойгу на мысль о том, что роботизированные комплексы будут уместны и в армии. Во всяком случае, они как-то весьма оперативно появились на первой выставке-форуме "Армия-2015". И это были не единичные экземпляры, а практически предсерийные машины, способные действовать на земле, в небе и воде. Сегодня в Минобороны говорят о формировании первого полностью роботизированного боевого подразделения. Уточняется, что в его основе будет двадцать боевых машин комплекса "Уран".
Внешне семейство машин "Уран" представляет собой целую линейку гусеничных роботов, оптимизированных под выполнение разнообразных задач. Например, "Уран-6" предназначен для выполнения работ по разминированию местности, "Уран-14" борется с пожарами. "Уран-9" способен наравне с боевыми машинами пехоты и танками действовать на поле боя. На вооружении двенадцатитонной машины сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака", термобарические боеприпасы "Шмель", 30-миллиметровая пушка и крупнокалиберный пулемет. Благодаря этому арсеналу "девятка" может бороться с бронетехникой, живой силой, уничтожать долговременные огневые точки, системы ПВО и даже сбивать вертолеты противника.
Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14"
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
"Уран-6" с установленной спереди "молотилкой" блестяще показал свои возможности в ходе сплошного разминирования местности и объектов исторической части Пальмиры, городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. В настоящее время в составе сводного отряда инженерных войск он эффективно "молотит" территорию Нагорного Карабаха. По своей производительности он вполне заменяет труд целого взвода саперов, а главное - спасает их жизни. В Минобороны отмечают, что применение комплекса "Уран-6" позволяет в два раза увеличить эффективность разминирования.
Новое же подразделение создается "для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами", как пояснили в Минобороны. В перспективе на базе нового центра будет вестись подготовка личного состава армии, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы в строевых частях. Сергей Шойгу добавил к этому, что в военном ведомстве "продолжат расширение линейки роботов".
Дайте подумать
Впрочем, "Ураны" все-таки несамостоятельны. За каждым из них стоит оператор, который не только направляет машину в бой, но и помогает ей точно выполнить боевую задачу. Однако в рамках марафона "Новое знание" Сергей Шойгу подчеркнул, что современные роботы "наделены искусственным интеллектом, благодаря которому они способны самостоятельно воевать". О каких конкретно машинах идет речь, глава военного ведомства не уточнил, но, основываясь на имеющихся сообщениях, можно предположить, что он имел в виду.
На мой взгляд, первый и самый яркий пример "думающих" роботов - крылатые ракеты морского базирования. Бортовая вычислительная машина таких изделий имеет сведения о типе ордеров боевых кораблей, электронные портреты каждого из участников морских походов, благодаря чему безошибочно определяет, какой корабль перед ней - авианосец, транспорт, фрегат или сторожевой корабль. В компьютер заложена и модель полета в условиях обнаружения препятствий - например, островов или огибания рельефа береговой линии, а также тактические приемы уклонения от огня систем ПВО противника. Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов считает, что все это признаки машинного интеллекта.
Борис Обносов, глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Высокая автоматизация или роботизация просматривается сегодня и в боевой авиации. Многие задачи, раньше решаемые человеком, бортовая система современного истребителя берет на себя. Например, в истребителях семейства Су-30/35/57 реализованы режимы автоматического полета на малых высотах с огибанием местности, машина самостоятельно выбирает момент безопасного для самолета и наиболее эффективного применения оружия, может принять решение на катапультирование летчика, если тот по причине ранения потерял контроль над управлением. Учебно-тренировочный Як-130 способен сам совершить посадку, если обучаемый курсант по какой-либо причине этого сделать не может.
Интересна и морская безэкипажная подводная техника. Недавнее погружение автономного глубоководного аппарата "Витязь-Д" в Марианской впадине показало, что в стране создана система, способная самостоятельно выполнять задачи на глубинах до двенадцати километров. При этом машина не только сама обходила препятствия, собирала пробы грунта и морской живности, картографировала дно, но и передавала информацию на борт сопровождающего ее судна без проводов прямо через толщу воды. Замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований, кандидат военных наук Виктор Литвиненко считает, что кроме научных целей аппарат выполнил работы, позволяющие создавать другие глубоководные системы автономного действия.
Однако, как отмечает в интервью журналу "Арсенал Отечества" замгендиректора ФГУП "ГосНИИАС" по науке, академик РАН Сергей Желтов, "все это понятия "слабого" функционального, технического искусственного интеллекта под решение конкретных задач, речь идет всего лишь о математике, об алгоритмах". "Разговора о полноценном ИИ [искусственном интеллекте], который предполагает создание думающей, чувствующей, желающей и переживающей искусственной личности, наделенной волей, пониманием и самосознанием, пока, не идет", - отмечает академик.
Сергей Желтов, замгендиректора ФГУП "ГосНИИАС" по науке, академик РАН
То есть появление роботов как в фильмах Джеймса Кэмерона "Терминатор" или Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" все еще далекая фантастика.
Игры разума
Президент Владимир Путин еще в 2017 году говорил: "Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".
Есть и цифра затрат на победу в этой гонке. Так, в России на развитие ИИ до 2024 года планируется выделить 244 млрд рублей. До 2023 года в рамках национального проекта "Наука" будут созданы девять научных центров мирового уровня, которые станут работать с передовыми цифровыми технологиями, робототехникой, кибербезопасностью и проблемами создания искусственного интеллекта. В рамках этой работы ставится задача разработать системы с ИИ на основе нейронных сетей для Минобороны - "Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом" (шифр "Каштан"). Работы должны быть завершены до ноября 2022 года.
Не отстает в этом плане и концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех". Он разработал систему управления робототехническими комплексами "Гипноз". При помощи технологий ИИ и виртуальной реальности роботы будут выполнять задачи в условиях повышенной радиации, высоких и низких температур, плохой видимости. Разработка может применяться при добыче, обогащении и производстве ядерного топлива, для обслуживания реакторов атомных электростанций, для контроля радиационного фона на объектах хранения облученного ядерного топлива, для ликвидации аварий в рудниках без участия человека.
Российским специалистам есть на кого оглядываться, тем более что конкурент дышит в спину. Руководство КНР не раз заявляло, что Китай собирается к 2030 году стать мировым лидером в области технологий ИИ и крупнейшим центром инноваций. А США приняли так называемую "Третью компенсационную стратегию", которая будет внедрять инновации в военную сферу - к ним Пентагон относит и искусственный интеллект.
Впрочем, Минобороны России уже заявляло о планах по созданию специализированного управления по развитию искусственного интеллекта. В военном ведомстве отмечают, что его задачей станет интеллектуализация комплексов и систем с беспилотными летательными аппаратами, возможность объединения их в группы, а также создание самообучающихся систем.
Возможно, что в ближайшие 10-15 лет это приведет к появлению машин, не только пользующихся заложенными в электронный мозг шаблонами, но и реально думающих и принимающих самостоятельные решения. Не об этом ли сегодня говорит министр обороны?