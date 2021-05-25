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Интерфакс-АВН

Двигатель для нового космического корабля "Орел" прошел предварительные испытания

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Рабочие места экипажа корабля «Орел»
Рабочие места экипажа корабля «Орел».
Источник изображения: wikipedia

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" завершил ряд испытаний двигателя для пилотируемого корабля "Орел", они подтвердили заложенный срок службы, сообщили в "Роскосмосе".

"На данный момент завершены климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания трех экземпляров двигателя, экспериментально подтвердившие назначенный срок службы - 7 лет, включая 560 суток летной эксплуатации в космосе", - сообщил заместитель главного конструктора по эксплуатации и испытаниям НИИМаш (входит в "Энергомаш") Владимир Муркин, слова которого приводят в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" уже доставлены 30 "модальных макетов" двигателя для вибродинамических и тепловакуумных испытаний, а также 16 экземпляров стендового варианта двигателя МВСК02-01, специально предназначенных для огневых стендовых испытаний.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полет "Орла" может состояться не к МКС, а к новой российской орбитальной станции.

20 февраля Рогозин сообщал, что наземные испытания корабля начнутся до конца месяца.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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