Минобороны Великобритании возобновило тендер по закупке трех кораблей обеспечения класса FSS

ЦАМТО, 24 мая. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 21 мая объявил о возобновлении тендера, предусматривающего строительство трех кораблей обеспечения класса FSS (Fleet Solid Support) для ВМС страны.

Организация по закупке и обслуживанию оборонной продукции (Defence Equipment & Support – DE&S) выпустила уведомление, в котором компаниям предлагается зарегистрироваться для участия в тендере на проектирование и строительство кораблей, которые будут включать в себя технологии следующего поколения. Ожидается, что контракт на производство будет заключен в течение двух лет после утверждения победителя конкурсной процедуры.

Победитель торгов сможет работать в партнерстве с международными компаниями, однако от него потребуется по максимуму загрузить заказами верфи Великобритании. Британское правительство пообещало удвоить инвестиции в судостроительную отрасль до более чем 1,7 млрд. фунтов стерлингов в год. Данное намерение будет дополнительно поддержано обновленной версией "Национальной стратегии судостроения", которая будет опубликована этим летом.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании в ноябре 2019 года объявило о приостановлении тендера по закупке трех новых кораблей обеспечения класса FSS (Fleet Solid Support) оценочной стоимостью 1,5 млрд. фунтов стерлингов, так как ни один из участников торгов не смог удовлетворить требованиям по выделенному бюджету. Также не были удовлетворены требования профсоюзных организаций, выступающих за поддержку британской промышленности за счет получения местных компенсационных проектов в рамках данной программы.

После выхода из проекта итальянской Fincantieri и южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), в списке претендентов на тот момент оставались испанская Navantia, японская Japan Marine United Corporation (JMU) и британский консорциум Team UK, в состав которого входят BAE Systems, Badcock International, Cammell Laird и Rolls Royce.

Пять упомянутых компаний были выбраны в декабре 2018 года Министерством обороны Великобритании для участия в новой программе по строительству кораблей, предназначенных, среди прочего, для материального обеспечения авианосцев класса "Куин Элизабет".

Согласно плану, опубликованному в декабре 2018 года, предусматривалось провести два раунда переговоров, включая предварительную оценку предложений на верфях участников тендера в конце 2019 года. Окончательные предложения планировалось получить и провести их оценку в начале 2020 года с намерением заключить контракт до конца второго квартала 2020 года.

Изначально ожидалось, что первое судно будет введено в эксплуатацию в 2026 году, второе – в 2027 году и последнее, которое должно быть приобретено в рамках опциона, – в 2029 году. После прибытия в Великобританию на этих судах будут проведены мероприятия по дооборудованию специфическим / секретным оборудованием британского военного флота. Отдельный конкурс на этот объем работ планировалось провести в 2022 году.

Корабли заменят три судна снабжения, которые в настоящее время находятся на вооружении ВМС Великобритании, Fort Austin и Fort Rosalie (оба введены в эксплуатацию в конце 1970-х гг.), а также Fort Victoria (введен в эксплуатацию в 1994 году).

Новые корабли класса FSS должны сформировать второй компонент в рамках более широкой программы MARS (Military Afloat Reach and Sustainability). В рамках первого этапа данной программы строительством четырех танкеров-заправщиков класса "Тайд" для ВМС Великобритании занималась южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Второй этап программы был одобрен в рамках "Стратегического обзора обороны и безопасности 2015 года".

Корабли класса FSS необходимы, прежде всего, для доставки боеприпасов и материальных ресурсов в необходимом темпе и объеме для поддержки будущих военно-морских группировок. Предполагается, что корабли водоизмещением около 40000 т будут способны выполнять операции по пополнению запасов кораблей британского военного флота любого типа, включая авианосцы, обеспечивать поддержку десантных операций, а также использоваться (в мирное время) для оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и оказания гуманитарной помощи. Экипажи кораблей составит гражданский персонал.