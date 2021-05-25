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Известия.ru

Чешский холдинг ČZG купил американскую оружейную компанию Colt

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Оружейный холдинг Česká Zbrojovka Group купил легендарную американскую компанию Colt. Сумма сделки составила $220 млн, передает телеканал «Известия». Поглощение Colt вписывается в стратегию развития чешской компании, которая, по словам ее главы, хочет стать мировым лидером в производстве огнестрельного оружия. В прошлом году чешские оружейники увеличили свою прибыль более чем на 10% за счет активного освоения западных рынков. Теперь группа ждет заказов от американской армии и других силовых структур. Основатель американской компании Сэмюэл Кольт знаменит тем, что изобрел и в 1836-м году запатентовал револьвер. В 2015-м компания обанкротилась и потеряла все государственные контракты в США.

Оружейный холдинг Česká Zbrojovka Group купил легендарную американскую компанию Colt. Сумма сделки составила $220 млн, передает телеканал «Известия». Поглощение Colt вписывается в стратегию развития чешской компании, которая, по словам ее главы, хочет стать мировым лидером в производстве огнестрельного оружия. В прошлом году чешские оружейники увеличили свою прибыль более чем на 10% за счет активного освоения западных рынков. Теперь группа ждет заказов от американской армии и других силовых структур. Основатель американской компании Сэмюэл Кольт знаменит тем, что изобрел и в 1836-м году запатентовал револьвер. В 2015-м компания обанкротилась и потеряла все государственные контракты в США.

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Страны
США
Чехия
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