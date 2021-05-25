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Интерфакс-АВН

Россия и Китай предварительно договорились о взаимной интеграции пилотируемых кораблей к сверхтяжелым ракетам

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и Китайское космическое агентство достигли устной договоренности о взаимной интеграции своих пилотируемых кораблей к сверхтяжелым ракетам-носителям двух стран, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"У нас уже состоялся разговор устный о возможной интеграции нашего сверхтяжа к их китайскому кораблю и, наоборот, их корабля к нашему сверхтяжу", - сказал Блошенко.

По его словам, теперь договоренность предстоит закрепить протоколами и техническими научными заключениями.

17 марта соответствующую идею высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и, наоборот, их корабль к нашей", - сказал он.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своём Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

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