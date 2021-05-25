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МИД: США превысили заложенные ДСНВ лимиты вооружений на сотни единиц

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Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие.
Источник изображения: © AP Photo / Juan Carlos Llorca

МОСКВА, 24 мая/ Радио Sputnik. США превысили заложенные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) показатели, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что информация приведена по состоянию на 1 марта 2021 года.

Из таблицы, размещенной министерством следует, что развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), на суше и подводных лодках, а также развернутых тяжелых бомбардировщиков у России 517, а у США – 651.

Также Россия располагает 1 456 ядерными боезарядами в развернутых МБР, на подводных лодках и тех, что числятся за бомбардировщиками, при этом у США их – 1 357.

Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР (в том числе на подлодках), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков у России 768, а у США – 800, указали в МИД.

В ведомстве указали на то, что США уложились в разрешенное количество вооружений, указанных в третьем пункте, "не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н".

"Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору", – говорится в публикации.

Кроме того, в российском МИД обратили внимание на то, что США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

"То есть, разрешенный в соответствии с подпунктом "с" пункта 1 статьи II договора показатель превышен Соединенными Штатами на 101 единицу", – заключили в МИД.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, его действие первоначально истекало 5 февраля 2021 года, однако незадолго до этого Москва и Вашингтон согласовали детали, необходимые для продления документа.

Ранее в эфире радио Sputnik профессор Академии социального управления Анатолий Петренко предположил, готовы ли США к новому "уравнению безопасности".

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Страны
Россия
США
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Trident II
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Trident
Военные учения
СНВ-3
Ядерный щит
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