Искусственный интеллект становится в строй: зачем нужны боевые роботы

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом. "Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать", - сказал министр.

Название "фантастической" машины названо не было, но многие эксперты уверены, что речь можно вести о многофункциональном робототехническом комплексе "Уран-9". Он прошел апробацию в боевых условиях Сирии, где показал себя весьма достойно.

Понятие "искусственный интеллект" прочно вошло в наш лексикон, даже военный. И мы не задумываемся, что под ним подразумевается на самом деле, а ведь на наших глазах рождается совершенно новая техническая цивилизация и совершенно новые методы ведения войны.

Даже очень солидные ученые в области кибернетики считали, что реально думающие машины и самоорганизующиеся компьютерные системы появятся ближе к середине ХХI века. Но прогресс оказался настолько стремительным, что системы, обладающие искусственным интеллектом, появляются уже сейчас. Кстати, канонизированного четкого определения искусственного интеллекта до сих пор нет. А вот сам он, как ни парадоксально, есть и активно применяется в той же военной сфере.

Ударно-разведывательный беспилотник с "искусственными мозгами" не только сканирует определенную территорию, но и идентифицирует на ней все предметы и живых существ. При этом он никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. И даже хорошая маскировка его не обманет. По малейшим косвенным признакам он определяет, какая именно техника попала в объектив следящего устройства и сам выбирает для ее гарантированного уничтожения соответствующий тип боеприпаса.

Если говорить об "Уране-9", он предназначен для ведения разведки и огневой поддержки передовых подразделений общевойсковых формирований тактического звена. Какие возможности открывает ему искусственный интеллект? Предположим, необходимо провести разведку неизвестной местности, да еще где-нибудь в разрушенном городе, где бои могут даже продолжаться. В процессе движения робот ведет постоянное сканирование окружающей обстановки. Одновременно он получает информацию с разведывательных самолетов и беспилотников, барражирующих над территорией, которую надо взять под контроль.

Электронные "мозги" робототехнического комплекса мгновенно обрабатывают всю полученную информацию и создают трехмерную модель. На ней робот не только видит себя как бы со стороны, но и действительно видит все, что происходит на соседних улицах, за стенами окружающих его строений и за развалинами. Действия его будут полностью адекватны той обстановке и тем угрозам, которые имеют место, как говорится, здесь и сейчас. Человеческий мозг на такое просто не способен.

К примеру, за развалинами притаилась группа боевиков, вооруженных гранатометами и различным стрелковым оружием. С земли обнаружить их почти невозможно. А вот беспилотник, используя системы технического зрения, их зафиксирует. И передаст картинку наземному боевому роботу. Тот, в свою очередь, встроит полученное изображение в свое видение местности. И замаскировавшиеся боевики будут как на ладони. Останется принять решение: уничтожить или взять в плен.

Стоит отметить, что трехмерная картинка сразу передается на защищенный пункт управления. По командам оператора "Уран-9" может изменить направление движения или более тщательно обследовать тот или иной участок. Огонь на поражение робот открывает по команде с пункта управления или самостоятельно, если его "мозг" определит неминуемую внешнюю угрозу собственного уничтожения.

Надо отметить, что Россия в создании робототехнических систем с искусственным интеллектом не отстает от мирового уровня. По словам одного из ведущих специалистов в этой области доктора физико-математических наук Юрия Визильтера, сегодня мы имеем все шансы стать даже лидерами в создании боевых систем с искусственным интеллектом, а также во внедрении такого интеллекта в гражданские технологии. Секрет в том, что в данном случае первостепенную роль играет не железо, а математика, искусство программирования и умение строить сложные нейросети. А с этим у нас пока все в порядке.

Главное - не поддаться краснобайству фантазеров, которых хватает, не пустить деньги по ветру, а делать ставку только на тех, кто свои слова способен подкреплять реальными делами. Тогда фантастические сегодня идеи очень скоро действительно станут реальностью.

Сергей Птичкин