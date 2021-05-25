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Интерфакс-АВН

Москва обвиняет Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Соединенные Штаты нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу, заявили в МИД РФ.

Как сообщили в МИД, США и Россия в марте 2021 года обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.

В соответствии с полученными данными, количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков равно 800, что соответствует договору.

Между тем, как указали в МИД РФ, заявленный показатель "достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

Переоборудование пусковых установок было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить, что они непригодны для использования ядерного оружия, отметили в МИД РФ.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в засчёт по СНВ-3 в качестве неразвёрнутых шахтных пусковых установок МБР.

"Таким образом, разрешённый в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - подчеркнули в МИД РФ.

Всего, по состоянию на март 2021 года, количество развёрнутых МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков с российской стороны составляет 517 единиц, с американской - 651 (при разрешенном соглашением максимуме в 700).

Число боезарядов на развёрнутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми тяжёлыми бомбардировщиками - 1456 с российской и 1357 с американской стороны (максимум в соответствии с СНВ-3 - 1550). Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 767 (при максимуме в 800).

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