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Интерфакс-АВН

Предприятие "Швабе" в Красногорске цифровизует производственные процессы

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Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева
Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) холдинга "Швабе" и финансовый партнёр компания "Нацпромлизинг" (НПЛ) запустили первый корпоративный дата-центр.

"Ключевая задача проекта - полная автоматизация всех процессов управления жизненным циклом изделия и управления предприятием. КМЗ стал первым предприятием "Швабе" с собственным центром обработки данных (ЦОД)", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в понедельник.

Проект реализован совместно с компанией НПЛ, которая выступает в качестве финансового партнера и предоставляет в долгосрочную аренду ЦОД, инфраструктуру и программные средства, включая поддержание бесперебойной работы сервисов и аппаратной части с высоким уровнем отказоустойчивости (коэффициент готовности системы более 99,98%).

"Инструмент финансовой аренды позволяет избежать существенных единовременных экономических затрат на закупку и поддержание системы, а также обеспечить необходимый уровень сервиса и отказоустойчивости", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, открытие современной мобильной серверной обеспечит необходимые предприятию вычислительные мощности и пропускную способность локальной вычислительной сети. "Их активное использование обусловлено высокими темпами внедрения на КМЗ систем - управления жизненным циклом продукции (PLM) и управления бизнес-процессами предприятия (BPM)", - сказано в сообщении.

Первая система обеспечивает проектирование и сопровождение цифровых макетов изделий и технологических процессов, вторая - комплексное сквозное управление и диспетчеризацию всех бизнес-процессов выполнения контрактов.

"Новый корпоративный дата-центр также обеспечит требуемые мощности для запланированной в ближайшие годы виртуализации более 1 000 рабочих мест. Серверная включает в себя компоненты сетевой инфраструктуры и вычислительные мощности, на которых развернуты многочисленные программные системы", - говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор КМЗ Александр Новиков отмечает, что внедрение оборудования продиктовано новыми задачами и трендами, в том числе на автоматизацию бизнес-процессов.

"Современные цифровые технологии позволят трансформировать процессы проектирования, конструкторско-технологической подготовки производства, управления предприятием и соответствующие информационные потоки и вывести их на передовой уровень. В результате новый дата-центр станет одним из факторов, обеспечивающих наше конкурентное преимущество на рынке", - отметил Новиков, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор НПЛ Дмитрий Ерошок сообщил, что внедрение ИТ-систем позволит добиться цифровой прозрачности производственных и бизнес процессов, повысить уровень технологической зрелости и управления предприятием, основываясь на достоверных и актуальных данных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ Зверева
Швабе ОАО
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