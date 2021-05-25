Британский авианосец отправился в кругосветное турне

Авианосец HMS Queen Elizabeth начал своё первое оперативное развёртывание. Вчера, 23 мая, пресс-служба Королевского флота сообщила о том, что авианосная группа покинула военно-морскую базу в Портсмуте и отправилась в 28-недельное путешествие.

Как и планировалось, первое развёртывание будет глобальным и охватит Средиземное море, Индийский океан и Индо-Тихоокеанский регион. Сопровождать HMS Queen Elizabeth будут 8 кораблей и субмарина.

Выход авианосной группы на оперативное развёртывание

«В рамках развёртывания авианосная группа будет взаимодействовать с более чем 40 странами во время своего глобального турне протяжённостью 26 000 морских миль, проведя более 70 боёв, учений и операций с союзниками и партнёрами», — сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Состав авианосной группы Источник изображения: royalnavy.mod.uk

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» состоит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец может нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло насчитывает 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Британский авианосец меньше своих «американских «собратьев», не имеет атомного реактора и катапульты. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.