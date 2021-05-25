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ЦАМТО

В инженерно-саперный полк ЮВО на Кубани поступил новейший роботизированный комплекс "Уран-6"

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Роботы-саперы "Уран-6" способны не только обнаружить, но и идентифицировать взрывное устройство.
Роботы-саперы "Уран-6" способны не только обнаружить, но и идентифицировать взрывное устройство.
Источник изображения: пресс-служба ЮВО

ЦАМТО, 24 мая. На вооружение инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае поступил новейший робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".

Комплекс управляется оператором при помощи пульта на расстоянии до 1 км, что обеспечивает безопасную дистанцию при разрыве мин и снарядов.

Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет обнаруживать опасные предметы, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса, оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплекс значительно повышает безопасность саперов при работе с взрывоопасными предметами.

Оператор комплекса уже прошел подготовку в противоминном центре ВС РФ и с начала летнего периода обучения приступит к освоению робота-сапера, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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