Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который в случае угроз национальной безопасности дает властям право ограничить работу сетей электросвязи в республике, сообщил в понедельник Национальный правовой интернет-портал.

Согласно его данным, в национальный реестр правовых актов включены поправки в закон "Об электросвязи". Это означает, что документ подписал глава государства. До этого они были приняты обеими палатами белорусского парламента.

Как следует из обоснования к закону, в частности, предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временному прекращению их работы).

Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Белоруссии. Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

В Белоруссии на фоне несанкционированных акций протеста периодически ограничивалась работа интернета, в основном это делалось для воспрепятствования сбору протестующих, однако по мере стабилизации ситуации госорганы перестали это практиковать.