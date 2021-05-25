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РИА Новости

Путин всю неделю будет работать в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание".
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.

Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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