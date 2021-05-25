Путин всю неделю будет работать в Сочи

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.

Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.