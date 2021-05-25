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Российская газета

NI: У России большие планы по продаже оружия в Африку

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Источник изображения: Пресс-служба ВПК/РИА Новости

Россия намерена усилить свое присутствие на доходном и быстрорастущем рынке вооружений Африки. Об этом пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос, ссылаясь на сообщения информагентств о подготовке нового бронетранспортера-амфибии "Стрела" к выставке ShieldAfrica 2021.

Международный салон пройдет в Кот-д'Ивуаре в начале июня. В числе 145 экспонентов на нем будет представлена и российская "Военно-промышленная компания", которая покажет образцы бронемашин "ВПК-Урал", "Тигр" в варианте "Рейд" и амфибию "Стрела" в разных модификациях.

Семейство из шести многоцелевых маневренных легкобронированных автомобилей "Стрела" было впервые продемонстрировано в рамках форума "Армия-2020". Водоплавающий вариант может перевозить до 800 килограммов полезного груза, способен развивать скорость до 120 километров в час по суше и до семи км/ч в воде, а дальность его движения достигает 1 тысячи километров. Машина имеет модульную компоновку - возможна взаимозаменяемость элементов с другими бронеавтомобилями. Кроме того, по словам разработчиков, "Стрела" отличается функциональностью и простотой обслуживания, поскольку в ней можно использовать запасные части от коммерческого транспорта.

- Благодаря своей рентабельности, модульности и упрощенному процессу ремонта машина-амфибия "Стрела" может произвести фурор на африканских рынках оружия. Ко всему прочему автомобиль может перевозиться на некоторых моделях военных вертолетов, в том числе на популярном Ми-8, который по-прежнему широко используется в Африке, - отмечает обозреватель.

Демонстрация "Стрелы" на ShieldAfrica 2021, добавляет Эпископос, продиктована также стремлением российского ОПК диверсифицировать экспортный портфель вооружений - в настоящее время в страны Африки поставляются вертолеты, истребители, танки и различные типы боеприпасов.

В целом по состоянию на 2020 год на Рособоронэкспорт приходилось 49 процентов импорта вооружений на африканский континент. Двумя крупнейшими покупателями исторически являются Алжир и Египет, в последние годы поставки начались в Нигерию, Танзанию и Камерун. Кроме того, помимо прямой продажи Россия изучает возможность организации производства на территории Анголы.

- Таким образом, за последние два десятилетия российский оборонно-промышленный комплекс значительно расширил свое присутствие по сравнению с Францией и США, которые раньше были крупнейшими игроками на африканском рынке, - заключил эксперт.


Тимур Алимов

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Алжир
Ангола
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