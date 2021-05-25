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Российская газета

Сбитый зенитной ракетой "358" саудовский беспилотник сняли на видео

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Хуситы обнародовали видео со сбитым разведывательно-ударным беспилотником Wing Loong II производства Китайской Народной Республики.

Этот дрон, находившийся на вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии, рухнул в районе йеменской провинции Саада.

Как считают военные эксперты, инцидент произошел в начале выполнения задания - в баках еще находилось большое количество топлива. После падения на землю обломки почти полностью выгорели.

По всей видимости, аппарат был сбит зенитной управляемой ракетой, получившей обозначение "358".

Такие средства поражения как раз предназначены для борьбы с относительно тихоходными воздушными целями, вроде БПЛА, вертолетов различных типов и некоторых модификаций самолетов.

Они имеют длину 2,74 метра, оборудованы головкой самонаведения. Запускаются с мобильных платформ с помощью твердотопливного ускорителя.

На их счету уже несколько успешных перехватов: так, в марте текущего года аналогичная ЗУР уничтожила саудовский СН-4В, так же приобретенный в КНР.

Поскольку беспилотники не обладают эффективными средствами противодействия, в будущем следует ожидать новых потерь.


Алексей Моисеев

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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
Продукция
Pterodactyl I
СН-4
Проекты
БПЛА
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