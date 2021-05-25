Войти
Известия.ru

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

715
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Основатель компании SpaceX Илон Маск, по мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, — космический капиталист, которых в России нет. Об этом заявил глава госкорпорации на конференции Startup Village 24 мая.

«Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала», — объяснил он.

По его словам, именно на этих людей общество делает ставку и они должны знать это.

Россия уважает то, что делает Маск, подчеркнул Рогозин. Как он добавил, американец создал компанию, где есть инфраструктура, внутреннее ценообразование.

При этом он назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами на российском просветительском марафоне «Новое знание» несодержательным.

«Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — поделился Рогозин мнением.

Главе «Роскосмоса» хотелось бы, чтобы на подобные форумы приглашались и российские специалисты, так как удивлять россиян американскими технологиями «нет смысла».

В ходе выступления на российском марафоне Маск предположил, что человечество со временем сможет обжить Марс. По его словам, строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе является одним из следующих этапов развития сотрудничества в космосе.

Также инженер допустил существование инопланетян и рассказал, какие именно перемены можно будет наблюдать через 50 лет.

Марафон «Новое знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Tesla
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
14.01.2021
Страна (Украина): «Зеленскому было пофиг». Приедет ли Илон Маск в Житомир после твиттер-батла о Сергее Королеве
12.06.2020
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
20.01.2020
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России