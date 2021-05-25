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Рогозин оценил выступление Маска перед россиянами

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил выступление Маска на марафоне «Новое знание» перед российскими студентами. Об этом пишет РИА Новости.

Рогозин назвал выступление Маска несодержательным, оно его не впечатлило. На форуме Маск высказывался о необходимости сотрудничества между Россией и США, а также восхитился достижениями СССР и России: «Я восхищаюсь достижениями России. Я восхищаюсь достижениям СССР в ракетных науках».

В «Роскосмосе» отметили, что открыты к сотрудничеству со SpaceX при условии, если американская компания сама к ним обратится. Однако для полноценного сотрудничества между двумя странами, по словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко, необходимо снять санкции: «Это препятствие для общей проектной работы, технической работы. Мы, конечно, справляемся своими силами, но прогресс должен шагать вперед, а для этого нужна совместная работа».

Илон Маск выступил на марафоне «Новое знание» в пятницу, 21 мая. Подчеркивая необходимость движения вперед, основатель SpaceX процитировал Константина Циолковского, которого он считает одним из отцов космической инженерии: «Земля — это колыбель, но мы не можем все время оставаться в колыбели».


Леонид Немов

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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