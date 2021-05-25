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WarSpot

Ракетоплан VSS Unity достиг границы космоса

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Источник изображения: warspot.ru

Компания Virgin Galactic успешно провела третий космический полёт. Вчера, 23 мая, основатель Virgin Group британский предприниматель сэр Ричард Брэнсон сообщил о том, что ракетоплан VSS Unity успешно поднялся на высоту 55,45 миль (89 км), достигнув границы космоса.

Ракетопланом Unity управляли два пилота — бывший астронавт NASA Си Джей Стеркоу и старший лётчик-испытатель Virgin Galactic Дейв Маккей. Ракетоплан поднялся на высоту 13 км с помощью самолёта-носителя VMS Eve, а после отстыковки самостоятельно достиг границы с космосом и спланировал на землю.

Рекордный полёт космоплана VSS Unity

Этот полёт стал первым из трёх запланированных, которые должны завершить этап тестирования. В ходе второго полёта в космос поднимутся некоторые сотрудники корпорации Virgin, а завершит цикл испытаний полёт самого Ричарда Брэнсона. После этого Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты. Известно, что первый полёт оплатили BBC Италии, которые намеревались отправить в космос группу специалистов для проведения нескольких экспериментов с микрогравитацией. Всего же полёты в космос оплатили уже порядка 600 клиентов.

Полёт VSS Unity значим для Virgin Galactic ещё и тем, что состоялся с частного космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, специально построенного для коммерческих запусков. Сертификация ракетопланов проекта SpaceShip, к которому относится Unity, должна завершиться до конца этого года, после чего компания Брэнсона получит разрешение на коммерческие полёты.

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Страны
Великобритания
Италия
Мексика
США
Компании
NASA
Virgin Galactic
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