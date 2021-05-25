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Известия.ru

Литва пообещала работать над закрытием воздушного пространства Белоруссии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Белорусское воздушное пространство небезопасно для всех участников авиасообщения, Литва будет работать с другими странами над его закрытием для международных рейсов. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, опубликованном в понедельник, 24 мая, на сайте правительства страны.

«ЕС должен принять эффективные меры для защиты всех лиц независимо от их гражданства, которые подвергаются риску неадекватных действий режима», — отмечается в сообщении. По словам Шимоните, произошедшее в Белоруссии — нападение не только на Литву. Это стало знаком для всего Евросоюза и международных организаций, отметила она.

Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, сообщил портал Delfi. Как он добавил, лидеры ЕС планируют обсудить инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске.

Необходимо оценить, насколько безопасно летать в республику, отметил дипломат.

По его словам, в воскресенье под угрозой были все пассажиры самолета. В связи с этим необходимо думать о более широких санкциях против Минска.

Ранее в понедельник верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. В воскресенье ЧП с посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair начали расследовать Генпрокуратура и полиция Литвы.

Накануне мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича на борту самолета Boeing авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, отмечает «Газета.ру». Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

В воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту кол-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

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Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
США
Продукция
МиГ-29
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