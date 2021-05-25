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ЦАМТО

Хорватия склоняется к закупке истребителей "Рафаль" из состава ВВС Франции

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Двухместный Dassault Rafale F3R
Двухместный Dassault Rafale F3R.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 24 мая. Как сообщило издание Jutarnji list со ссылкой на информированные анонимные источники, правительство Хорватии приняло решение приобрести 12 многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" из состава ВВС Франции.

Официальное решение должно быть объявлено правительством ко Дню Вооруженных Сил. На состоявшемся 20 мая заседании Совета обороны правительство получило поддержку по вопросу приобретения истребителей.

После официального объявления о принятом решении Хорватия и Франция продолжат переговоры об условиях контракта.

По данным издания, срок эксплуатации самого старого из предложенных Хорватии самолетов составляет 10 лет. По предварительной информации, Хорватия заплатит около 1 млрд. евро за пакет, который включает истребители, вооружение, а также услуги обслуживания и обучения.

Если контракт будет подписан в этом году, Франция поставит первые шесть самолетов в 2024 году, а остальные шесть – годом позднее.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не давал рекомендаций правительству о том, какой тип самолета необходимо приобрести, но надеется, что "он и премьер-министр хорошо понимают друг друга". Президент сообщил, что самолеты должны прибыть в Хорватию не позднее 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии намерено приобрести самолеты для замены состоящих на вооружении МиГ-21bisD/UMD. В июле 2019 года Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии дал согласие на возобновление процедуры закупки истребителей в целях обеспечения самостоятельной защиты воздушного пространства страны после неудачной попытки приобретения прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30 в Израиле.

В январе 2020 года руководство Хорватии направило семи странам запросы о предложениях в рамках закупки 12 истребителей. Приглашения на поставку новых самолетов были отправлены в США (F-16) и Швецию ("Грипен"), а на бывшие в эксплуатации истребители – в Грецию, Израиль и Норвегию (F-16), Италию ("Тайфун") и Францию ("Рафаль").

К 9 сентября 2020 свои предложения по поставке истребителей представили Швеция, США, Франция и Израиль. Так, США предложили новые F-16 Блок-70/72, Швеция – JAS-39C/D "Грипен" компании Saab, Франция – "Рафаль" из состава ВВС, а Израиль – бывшие в эксплуатации F-16 Блок-30. Норвегия отказалась от участия в конкурсе. Греция и Италия не смогли представить ответы в установленные сроки.

К 11 ноября 2020 года четыре претендента представили свои лучшие и окончательные заявки (BAFO). Назначенная комиссия по закупке многоцелевых боевых самолетов должна была провести оценку предложений, выработать рекомендации по закупке истребителей и представить их на рассмотрение парламента и правительства.

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