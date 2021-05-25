В Подмосковье артиллеристы танковой армии ЗВО провели тренировку на новейшем тренажере "Артерра"

Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".

ЦАМТО, 24 мая. В Московской области с командирами батарей реактивных систем залпового огня Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО провели тренировку по стрельбе и управлению огнем на современном тренажере "Артерра-ВТ-3D".

Военнослужащие провели тренировку по развертыванию батарей в боевой порядок, наведение систем как с помощью вычислительных комплексов, так и без использования технических средств. Перед командирами стояла задача навести батареи РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и уничтожить оборонительные позиции условного противника.

После выполнения упражнения на тренажере военнослужащие приступили к практическим действиям на полигоне "Головеньки" с применением боевой техники. Каждый офицер выполнил упражнения, командуя батареей, и получил индивидуальную оценку.

Всего в занятиях приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 30 ед. вооружения и военной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

Справочно: Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Учебно-тренировочное средство (УТС) обеспечивает визуализацию трехмерной модели географического участка местности с характерными элементами ландшафтов, объектами инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня, сообщает пресс-служба Западного военного округа.