Пистолет Лебедева принят на вооружение Росгвардией

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»), приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ).

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов.

«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1], разработанные в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», - проинформировал Тарасов.

По его словам, отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева является эргономичность. «Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивают удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы.

Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками», - сказал Тарасов.

Ранее оба пистолета успешно прошли государственные испытания.