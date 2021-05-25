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Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности

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Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности.
Источник изображения: invoen.ru

По заявлению компании-производителя Lockheed Martin от 13 мая 2021 года, высокоточная управляемая ракета (Precision Strike Missile, PrSM) – будущее средство поражения ракетно-артиллерийских подразделений армии США – выполнила полет на дальность 400 км. Достигнутый показатель доказывает надежность ракеты и значительно приближает армию США к использованию нового высокоточного средства дальнего действия.

Как утверждается, проект внедрения высокоточной управляемой ракеты имеет наивысший приоритет для сухопутных войск США. Ракета должна заменить армейскую тактическую ракетную систему MGM-140 (Army Tactical Missile System, ATACMS) и сыграть важную роль в будущей способности армии США наносить глубокие удары.

Поскольку размеры PrSM в половину меньше размера ATACMS, платформы-носители HIMARS или MLRS могут нести вдвое больше ракет. В первую очередь PrSM рассматривается, как средство поражения статических наземных целей (скопления войск противника, аэродромы и объекты тылового обеспечения) на дальности до 500 км.

Армия США планирует принять на вооружение PrSM с 2023 года. При этом, предусматривается параллельное дальнейшее развитие оружия, её головки самонаведения, эффективной мощности и дальности. Помимо борьбы со статическими наземными целями для PrSM предусматривается возможность борьбы с движущимися целями, например, кораблями.

Компоненты высокоточной управляемой ракеты армии США


Тестовая кампания

Согласно публикациям, 12 мая высокоточная управляемая ракета успешно завершила свои четвертые подряд летные испытания. В прошлом 2020 году выполнены полеты на дальности 85, 180 и 240 км. Все пуски проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (White Sands, шт. Нью-Мексико).

По данным производителя, последний пуск PrSM состоялся из высокомобильной артиллерийской реактивной системы (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS). Ракета достигла назначенного района с ожидаемой точностью, где «продемонстрировала высокоточную и эффективную боевую часть». HIMARS – это ПУ с колесной формулой 6 × 6 способная транспортировать до двух PrSM. Кроме того, она может транспортировать и выполнять пуск до шести ракет залпового огня (GMLRS) или одной ATACMS.

В ходе испытательной кампании проводится подтверждение общих характеристик боеприпаса, дальности и точности траектории ракеты от старта до поражения цели, реальной мощности боеголовки и интеграции PrSM с HIMARS. Полет на дальность 400 км – первая из трех демонстраций, которые состоятся в текущем году в рамках фазы усовершенствованного технологического развития и снижения рисков (Enhanced Technology Maturation and Risk Reduction, ETMRR). Эта серия летных испытаний следует за тремя успешными демонстрациями, состоявшимися весной 2020 года. Дальнейшие полеты в рамках ETMRR ​​запланированы на вторую половину 2021 года и будут включать летные испытания на максимальную дальность.

Видео испытательного пуска ракеты и воздействия на цель:

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
25.05.2021 09:00
Аналог "Искандера"?
0
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№2
25.05.2021 14:03
Цитата, NANOBOT сообщ. №1
Нет. Разве что по дальности, а так размеры примерно как у ракеты Смерча.
0
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