МНО Польши приобретает турецкие БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 24 мая. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 22 мая в интервью Polskiе Radio 24 сообщил о намерении приобрести в Турции четыре комплекта разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2".

Соглашение предусматривает поставку 24 БЛА, а также сопутствующего оборудования и вооружений, оказание услуг обслуживания и обучение личного состава.

М.Блащак заявил, что БЛА будут вооружены противотанковыми ракетами. Стоимость продажи пока не раскрывается. Первый комплект поступит на вооружение ВС Польши в следующем, 2022 году. Контракт будет сопровождаться компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских оборонных предприятий.

Официальный контракт должен быть подписан во время визита президента Анджея Дуды в Турцию, который начнется 24 мая.

Глава министерства обороны подтвердил планы по закупке вооружений и военной техники, в первую очередь, у польских оборонных предприятий. Однако, по его словам, в данном случае польский ОПК не производит беспилотные летательные аппараты того же класса, что закупаются в настоящее время.

Министр пояснил, что закупаемые ударные беспилотные летательные аппараты хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях на востоке Европы, а также применялись на Ближнем Востоке.

В настоящее время БЛА "Байрактар TB2" приобретены вооруженными силами Азербайджана, Катара, Марокко, Турции и Украины. По данным производителя, их общий налет достиг 300 тыс. часов.