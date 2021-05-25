Войти
ЦАМТО

МНО Польши приобретает турецкие БЛА "Байрактар TB2"

631
0
0
Источник изображения: Фото: dailysabah.com

ЦАМТО, 24 мая. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 22 мая в интервью Polskiе Radio 24 сообщил о намерении приобрести в Турции четыре комплекта разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2".

Соглашение предусматривает поставку 24 БЛА, а также сопутствующего оборудования и вооружений, оказание услуг обслуживания и обучение личного состава.

М.Блащак заявил, что БЛА будут вооружены противотанковыми ракетами. Стоимость продажи пока не раскрывается. Первый комплект поступит на вооружение ВС Польши в следующем, 2022 году. Контракт будет сопровождаться компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских оборонных предприятий.

Официальный контракт должен быть подписан во время визита президента Анджея Дуды в Турцию, который начнется 24 мая.

Глава министерства обороны подтвердил планы по закупке вооружений и военной техники, в первую очередь, у польских оборонных предприятий. Однако, по его словам, в данном случае польский ОПК не производит беспилотные летательные аппараты того же класса, что закупаются в настоящее время.

Министр пояснил, что закупаемые ударные беспилотные летательные аппараты хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях на востоке Европы, а также применялись на Ближнем Востоке.

В настоящее время БЛА "Байрактар TB2" приобретены вооруженными силами Азербайджана, Катара, Марокко, Турции и Украины. По данным производителя, их общий налет достиг 300 тыс. часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Катар
Марокко
Польша
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.05.2021
Польша купит беспилотники Bayraktar
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.07.2014
Страхи Америки
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 21:07
  • 2
Выявленные недочеты некоторых типов российского оружия в боевых условиях в Сирии не следует драматизировать
  • 25.05 20:55
  • 47
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 25.05 20:43
  • 9
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 25.05 20:22
  • 2
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 25.05 20:19
  • 32
Что ждет Россию в космосе
  • 25.05 19:06
  • 2200
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 17:12
  • 1
Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера
  • 25.05 16:43
  • 1
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
  • 25.05 16:21
  • 1
Американские парашюты для российско-европейского «ЭкзоМарс» приготовили к бросковым испытаниям
  • 25.05 15:40
  • 1
Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей
  • 25.05 15:32
  • 1
Следы хищений исчезли в микроволновке
  • 25.05 15:24
  • 1
Британцы осудили высказывания министра обороны о России
  • 25.05 15:23
  • 53
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 25.05 14:03
  • 2
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.05 13:08
  • 2
США захотели в Охотском море самолет как у России