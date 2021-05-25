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ЦАМТО

Минобороны России и представители науки Томской области договорились о сотрудничестве

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Здание Томского государственного университета
Здание Томского государственного университета.
Источник изображения: © Данила Шостак/ТАСС

ЦАМТО, 24 мая. Минобороны России будет осуществлять обмен научно-технической информацией, реализовывать программы в области научно-исследовательской деятельности, а также проводить экспериментальные и опытно-конструкторские работы совместно с вузами и малыми инновационными предприятиями Томской области.

Также стороны намерены проводить совместные исследования новых изделий, содержащих передовые технические решения, технологические приемы и способы, готовить предложения об использовании их в интересах обороны и безопасности государства.

Соответствующие соглашения в сфере научно-технического сотрудничества были заключены в Томске между Минобороны России и Ассоциацией некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций", а также с Национальным исследовательским Томским государственном университетом.

Со стороны военного ведомства документы подписал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, со второй стороны – председатель Ассоциации и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Заключенные соглашения стали одним из результатов двухдневной работы делегации Минобороны России в Томской области.

Генерал-майор Андрей Гончаров поблагодарил главу региона Сергея Жвачкина, представителей Совета Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" Эдуарда Галажинского, а также руководство научно-исследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии наук и представителей малых инновационных предприятий Томской области за совместную работу, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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