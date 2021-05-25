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ТАСС

Туроператоры заинтересовались VR-комплексами Роскосмоса для развития виртуального туризма

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

В госкорпорации отметили, что интересным направлением является использование данных дистанционного зондирования Земли в шлеме виртуальной реальности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские туроператоры заинтересовались создаваемыми в Роскосмосе VR-комплексами для развития виртуального туризма. Об этом сообщил ТАСС директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"Со стороны ведущих туроператоров есть значительный интерес к нашим продуктам, шлемам виртуальной реальности и к нашей платформе "Атлас VR", - сказал Шадрин. При этом он не стал называть конкретных туроператоров.

По словам директора департамента, для Роскосмоса интересным направлением является использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в шлеме виртуальной реальности. "Можно осуществлять виртуальный туризм по территориям нашей страны и далеко за ее пределами, потому что спутники ДЗЗ снимают всю планету", - пояснил он.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается "РК-цифра" (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения "Роскосмос XR-1". В этом году планируется создание комплекса "Роскосмос XR-2" (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств - "Сокол-1").

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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