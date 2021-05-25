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Известия.ru

Путин начнет серию совещаний по оборонной тематике 25 мая

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин 25 мая проведет серию совещаний по оборонно-промышленной тематике. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В понедельник, 24 мая, пройдут переговоры лидеров России и Киргизии в Сочи. О них Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Совещание начнется во вторник», — ответил Песков на вопрос, когда стартуют совещания по ОПК.

Планируется, что оно пройдет в очном формате.

На прошлом совещании 11 ноября Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами, запас прочности которого будет исключительно высоким.

Кроме того, глава государства отметил расширение аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами РФ. По его словам, за последние годы многое было сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

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Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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