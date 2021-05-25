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США захотели в Охотском море самолет как у России

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А-40 «Альбатрос»
А-40 «Альбатрос».
Источник изображения: Фото: Wikipedia

США захотели переоборудовать военно-транспортный самолет C-130 Hercules в гидросамолет, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир», пишет Popular Mechanics.

Журнал пишет, что подобный самолет будет обладать большой грузоподъемностью и дальностью, а также позволит проводить работы на море, в частности, с субмаринами. Издание напоминает, что военные в США после вывода P5M Marlin из эксплуатации в 1950-х годах не использовали гидросамолеты десятилетиями.

«В любом будущем конфликте важнейшими полями сражений станут водные пути, такие как Южно-Китайское, Охотское, Балтийское и Желтое моря и Персидский залив. Гидросамолет помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод», — утверждает журнал.

Согласно изданию, в настоящее время, кроме России, подобную технику выпускает Китай, располагающий, в частности, гидросамолетом AG600.

В июле 2020 года крупнейший в мире действующий гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.

В сентябре 2019 года «Известия» сообщили, ссылаясь на источники в Минобороны России и авиационной отрасли, что Военно-морской флот страны получит А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AG600
C-130
Бе-200
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
25.05.2021 12:31
"США захотели переоборудовать военно-транспортный самолет C-130 Hercules в гидросамолет"
Ну, тупыеееее.
0
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№2
25.05.2021 13:08
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
И к чему это было?
+1
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