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Время первых: Проекту «Твердотельный волновой гироскоп» исполнилось 15 лет

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ТВГ ИЭМЗ Купол
Твердотельный волновой гироскоп Ижевского электромеханического завода «Купол».
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

15 лет назад, 18 апреля 2006 года, был подписан приказ № 209-п о развитии на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» направления «Твердотельный волновой гироскоп», иначе говоря – ТВГ.


Гироскопы – это высокотехнологическая тема, которая разрабатывалась коллективом «Купола» (предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») с 1999 года. В числе других экспериментальных направлений, проект «ТВГ» получил статус самостоятельного проекта и новый импульс для дальнейшего развития.


Сегодня проект «ТВГ» занимает на «Куполе» особое место. Здесь сосредоточена самая значимая работа, несвязанная с текущей деятельностью завода по созданию военной продукции – прежде всего, зенитных ракетных комплексов.


Проект организован вокруг одного изделия, которому и обязан названием. Изделие это, твердотельный волновой гироскоп, построен на новых физических принципах. Внешне он кажется простым, но во всём мире подобные приборы освоили только США, Франция и Россия, а в России – только «Купол»!


Вообще, твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) – это изделия, созданные для решения уникальных задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления в качестве чувствительного элемента.


В промышленности ТВГ применяются для определения кривизны скважины и местонахождения забойной системы в процессе бурения, в забойных гироскопических инклинометрах для нефтегазодобывающей отрасли, судовых навигационных системах, системах контроля качества автомобильных и железных дорог. В 2018-2019 годах прибор на основе ижевского гироскопа прошел ряд успешных испытаний в космическом пространстве – в ходе запусков кораблей «Союз-ТМ».


Проект «ТВГ» – это завод в заводе. Здесь создан полный цикл изготовления изделия. На площадке «ТВГ» работают подразделения-аналоги всех основных и вспомогательных служб, которыми обладает «большой завод». И только служба качества здесь – общезаводская.

Проект когда-то начинала небольшая группа энтузиастов, а сегодня их количество выросло до 300 человек. Здесь трудятся 8 аспирантов, 4 кандидата наук и доктор технических наук. Средний возраст – 37 лет. Это единственный в своём роде коллектив в России, который объединяет инженеров, высококлассных специалистов в области гироскопии и навигации, электроники и системотехники, технологии механической обработки неметаллов.


Основателем направления «Твердотельный волновой гироскоп» является Пётр Кузьмич Мачехин. Этот учёный с мировым именем уже тридцать лет ведёт работу по созданию отечественных твердотельных волновых гироскопов на производственной базе Ижевского электромеханического завода «Купол».


Сегодня Пётр Мачехин является главным конструктором гироскопических устройств и приборов на ИЭМЗ «Купол» и задаёт вектор научной и исследовательской работы по своему направлению. А главное - объединяет вокруг себя единомышленников, тех, кто так же влюблён в гироскопию, и готовы развивать эту наукоёмкую тему на благо России.


«Задач много. На повестке - серийное производство. Тем временем коллектив конструкторов продолжает работать «на будущее», совершенствует прибор. У многих на слуху такая важная деталь как акселерометр, которую планируем освоить на своих мощностях. Считаю важным, что к решению этой и других задач активно подключается наша молодёжь, среди которой много молодых учёных», - рассказывает Мачехин.


Производство одного твердотельного волнового гироскопа включает 50 новых технологий. В их числе высокоточная обработка деталей из кварцевого стекла и керамики, ионно-плазменная балансировка деталей в глубоком вакууме.


В 2018 году группа специалистов завода «Купол» под руководством главного конструктора гироскопических устройств и приборов проекта «Твердотельный волновой гироскоп» получила государственную премию в области науки и технологии Удмуртской Республики.

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Алмаз-Антей
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