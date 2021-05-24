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Российская газета

БДК "Иван Грен" высадил десант на побережье Баренцева моря

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Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Экипаж большого десантного корабля Северного флота "Иван Грен" отработал в сложных погодных условиях высадку морского десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

"Учение прошло в Мотовском заливе Баренцева моря. Помимо десантного корабля, в нем были задействованы бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А отдельной бригады морской пехоты Северного флота", - проинформировали в пресс-службе. Там добавили, что эта морская десантная операция стала первой в арктической практике команды БДК.

"Иван Грен" служит в Заполярье, точнее говоря, в 121-й бригаде Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, относительно недавно - менее трех лет. Судьба у этого корабля сложилась непросто. Разработанный в Невском проектно-конструкторском бюро, он в общей сложности строился более двух десятков лет. По требованию командования ВМФ корабль неоднократно подвергали переделкам, пока 20 июня 2018 года его не приняли в состав российского военного флота.

Несомненное достоинство "Ивана Грена" в том, что это первый в новейшей истории России корабль проекта 11711, полностью спроектированный и построенный в нашей стране. К тому же он является самым большим десантным средством российского ВМФ. В его трюме можно разместить 13 танков или 36 бронетранспортеров, а также целый батальон морской пехоты - 300 человек.

Корабль оснащен новейшим артиллерийским комплексом "Дуэт". Это спаренная установка, состоящая из двух скорострельных автоматических пушек калибра 30 миллиметров. Их скорострельность - около 200 выстрелов в секунду. На своей палубе "Иван Грен" несет два вертолета Ка-29, которые выполняют целый круг задач: от воздушной разведки и поисково-спасательных операций до доставки грузов и высадки в нужное место мобильных групп.

Когда летом 2018 года экипаж "Ивана Грена" впервые участвовал в грандиозном флотском параде в Санкт-Петербурге, многие обратили внимание, что БДК носит имя адмирала, который во время обороны Ленинграда от фашистов командовал в городе морской артиллерией.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Ка-29
Проекты
11711
Арктика
СФ
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