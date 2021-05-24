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Экипаж подлодки «Псков» рассказал об ее уникальном торпедно-ракетном комплексе

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Источник изображения: Кадр из ролика телеканала «Звезда»

На вооружении титановой атомной подлодки Б-336 «Псков» находится в том числе уникальный торпедно-ракетный противолодочный комплекс «Водопад». Об этом рассказал ее экипаж, передает телеканал «Звезда».

По словам командира Максима Стрельникова, подлодка способна стрелять торпедным, ракетным и минным оружием. «Особенность этого проекта в том, что здесь количество боезапаса на единицу объема практически рекордное», — сказал он.

Стрельников добавил, что стрельба торпедами ведется из носовой части «Пскова», пусковые торпедные аппараты находятся за четырьмя щитами.

Как уточнил замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук, на самом деле мест для пуска торпед еще больше.

7 мая сообщалось, что в состав ВМФ России вошел атомный подводный крейсер К-561 «Казань», головной корабль модернизированного проекта 885М «Ясень-М». Проект предполагает строительство в общей сложности восьми подлодок.


Майя Гавашели

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-336 Псков
Казань АПЛ
Проекты
885 Ясень
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