Шойгу рассказал о неприятных неожиданностях с оружием в Сирии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 300 видов оружия было апробировано в Сирии, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки", но были и "неприятные неожиданности", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона "Новое знание".

"Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить", — рассказал министр.

Он уточнил, что это касается и комплексов связи, и радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударных комплексов.

Министр добавил, лучше всего оружие проверять на войне, так как "госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку там".

"Были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, конструкторских бюро разных. Мы специально сделали, построили цех. И сегодня там есть оборудование", — сообщил Шойгу.