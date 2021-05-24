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Инцидент с истребителем Су-30СМ Морской авиации ВМФ России в Крыму

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Как сообщил Телеграм-канал "Контора Пишет", 21 мая 2021 года в 18:49 на военном аэродроме Саки при подготовке к выполнению упражнения № 20 и 21 "Восстановление летных навыков в СМУ", на самолете Су-30СМ (бортовой номер "37 синий") из состава 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота при занятии экипажем мест в кабине и пристегивании сработала система катапультирования.

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "37 синий", серийный номер 10МК5 1104) из состава 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Морской авиации Черноморского флота после инцидента со срабатыванием на земле системы катапулльтирования. Саки, 21.05.2021 (с) Телеграм-канал "Контора Пишет"

Катапультировавшиеся летчики, подполковник Х[омяков О.А.] и майор Д[одух С.В.] живы, травм не имеют. Вред здоровью получен механиком сержантом К[упор А.Ю.] (ожог левой половины лица 1 степени), помогавшим экипажу занять места, и инженером авиационного комплекса старшим лейтенантом П[омазанским В.Ю.] (частичная потеря слуха).

Самолет повреждений не имеет. Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь, после восстановления они приступят к продолжению выполнения обязанностей военной службы.

Инцидент подтвердила пресс-служба Южного военного округа, правда заявившая, что "пострадавших не имеется".

Со стороны bmpd укажем , что, как сообщают, летчик-инструктор подполковник О.А. Хомяков является председателем Квалификационной комиссии летного состава управления Морской авиации Черноморского флота, а майор С.В. Додух является начальником воздушной огневой и тактической подготовки (ВОТП) 43-го авиационного полка. Обращает на себя внимание относительно небольшой налет обоих летчиков 1-го класса, имеющих уже немаленькие звания.

(с) Телеграм-канал "Военный обоозреватель"

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