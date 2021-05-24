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Раскрыты подробности инцидента с катапультировавшимися пилотами Су-30СМ в Крыму

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Появились подробности инцидента с российским истребителем Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму, в ходе которого два пилота катапультировались. Их в воскресенье, 23 мая, раскрыл Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, когда летчики — инструктор подполковник О. Хомяков и командир экипажа майор С. Додух — занимали свои места и пристегивали ремни, произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. При этом пилоты не пострадали. Механик самолета получил ожог левой части лица I степени, а инженер авиационного комплекса — частичную потерю слуха.

Уточняется, что произошедшее квалифицировано как серьезный авиационный инцидент. Известно, что общий налет летчика инструктора составляет более 880 часов, а командира воздушного судна — более 940 часов. При этом оба налетали более 300 часов на данном типе истребителей.

Инцидент с Су-30СМ на аэродроме Саки произошел вечером 21 мая. Сообщалось, что в этот момент самолет находился на земле. На аэродроме начала работать специальная комиссия, которой предстоит провести техническое обследование истребителя и установить причины произошедшего.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
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