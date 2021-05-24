В авиакатастрофе погиб командующий нигерийской армией

Генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру командовал нигерийской армией менее полугода. Вчера, 22 мая, информационное агентство BBC сообщило о том, что в авиакатастрофе возле международного аэропорта Кадуна погиб экипаж самолёта Beechcraft King Air 350 ВВС Нигерии и 11 его пассажиров.

Помимо генерала Аттахиру, на борту самолёта находились 10 высокопоставленных офицеров, в том числе его помощники, а также три члена экипажа. В пресс-службе ВВС Нигерии сообщили, что машина потерпела крушение при попытке захода на посадку.

Последствия крушения самолёта ВВС Нигерии

В последние годы в Нигерии нарастала критика в адрес властей из-за усиливающегося движения экстремистов на севере страны. 54-летний Ибрагим Аттахиру стал начальником Генерального штаба в январе этого года, когда президент Нигерии Мухаммаду Бухари произвёл значительные кадровые перестановки в командовании. Аттахиру окончил Академию обороны Нигерии, а также получил образование за рубежом, в том числе в Китае и США. Военную карьеру он начал в качестве военного наблюдателя при ООН в Сьерра-Леоне. До своего назначения в январе этого года Аттахиру был командующим 82-й дивизией нигерийской армии.