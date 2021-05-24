В Госдуме ответили на слова британского министра обороны о России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова министра обороны Британии Бена Уоллеса о том, что Россия представляет угрозу для страны, заявив, что это "фантазии английских политиков".

Ранее Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Великобритании. Он назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один".

"Британия всегда нагло лезла во внутренние дела России... на сегодняшний день ничего не изменилось. Причем этим джентльмены делали все для ослабления нашей страны, поэтому кто кому наибольшая угроза - это заявление ещё нужно переадресовать. У нас нет общих границ, не самые обширные торговые связи, - в чем же мы представляем угрозу для Великобритании?.. Это все фантазии английских политиков, которые ментально очень далеки от английского народа", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что объективных причин для подобных заявлений со стороны Великобритании нет, значит, "это что-то личное, мол, как эти русские посмели... наращивать военный потенциал без нашего одобрения".