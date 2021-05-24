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Известия.ru

Межпланетная станция сфотографировала из космоса марсоход Curiosity

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Марсоход Curiosity сфотографировали из космоса. Кадры сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, передает телеканал «Известия». Аппарат поднимался на скалу Мон-Мерку, которая названа так в честь горы во Франции. Curiosity работает уже почти десять лет. С августа 2012 года марсоход преодолел почти 25 км. С запуска Curiosity скоро пройдет 10 лет. Фото было сделано многофункциональной автоматической межпланетной станцией MRO.

Марсоход Curiosity сфотографировали из космоса. Кадры сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, передает телеканал «Известия». Аппарат поднимался на скалу Мон-Мерку, которая названа так в честь горы во Франции. Curiosity работает уже почти десять лет. С августа 2012 года марсоход преодолел почти 25 км. С запуска Curiosity скоро пройдет 10 лет. Фото было сделано многофункциональной автоматической межпланетной станцией MRO.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Curiosity
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