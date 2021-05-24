США объяснили превосходство бомбардировщиков РФ

Недавний пятичасовой полет двух стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-95 над Черным морем в очередной раз продемонстрировал главное достоинство этих самолетов - преодолевать огромные расстояния с солидной боевой нагрузкой.

Несмотря на старомодный дизайн, Ту-95 "Медведь" постоянно модернизируются и составляют основу ядерной триады России, пишет 1945. Они значительно моложе американских B-52, так как первоначальный вариант советского бомбардировщика не подходил для модернизации и производство самолетов было перезапущено в 1981 году.

Современная версия Ту-95 способна нести новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101. Одно из отличий этого оружия в том, что оно может быть перенацелено уже в воздухе.

"Медведи" регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихим океаном, а также Балтийским и Черными морями.

Антон Валагин