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Интерфакс-АВН

Тегеран намерен вести переговоры по ядерной сделке в расчете на подписание окончательного соглашения

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Иран продолжит вести переговоры по возрождению ядерной сделки, заключенной в 2015 году, несмотря на истечение срока действия соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов, сообщает в воскресенье Bloomberg.

"США ясно выразили готовность снять санкции в рамках ядерной сделки. Мы продолжим переговоры до окончательного соглашения", - цитирует агентство выдержки из сообщения, опубликованного в воскресенье канцелярией иранского президента Хасана Рухани.

При этом, отмечает агентство, президент Ирана никак не прокомментировал ситуацию вокруг соглашения по инспекциям иранских ядерных объектов между Тегераном и МАГАТЭ, которое действовало на протяжении трех месяцев и истекло накануне.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

США в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили санкции в отношении Исламской республики. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД до тех пор, пока США не отменят санкции.

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Ядерный щит
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