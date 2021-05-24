Россия передала сербской армии партию модернизированных танков и бронированных разведывательно-дозорных машин

Ниш (Сербия). 23 мая. ИНТЕРФАКС - Поставленная Вооруженным силам Сербии в рамках военно-технической помощи партия танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС способна укрепить боевой потенциал армии республики, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства - министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, высшее военное командование сербской армии. Церемония состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

"Боевой состав вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны", - отметил Фомин.

Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации Вооруженных сил Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.