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Интерфакс-АВН

Россия передала сербской армии партию модернизированных танков и бронированных разведывательно-дозорных машин

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Первые полученные Сербией из Российской Федерации модернизированные танки Т-72МС. Ниш, 28.11.2020
Первые полученные Сербией из Российской Федерации модернизированные танки Т-72МС. Ниш, 28.11.2020.
Источник изображения: министерство обороны Сербии

Ниш (Сербия). 23 мая. ИНТЕРФАКС - Поставленная Вооруженным силам Сербии в рамках военно-технической помощи партия танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС способна укрепить боевой потенциал армии республики, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства - министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, высшее военное командование сербской армии. Церемония состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

"Боевой состав вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны", - отметил Фомин.

Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации Вооруженных сил Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

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Сербия
Продукция
БРДМ-2
Т-72
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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