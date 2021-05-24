Три тысячи резервистов ЛНР завершили учебно-тренировочные сборы

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области.

Луганск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики провела военные сборы с участием трех тысяч военнослужащих, пребывающих в запасе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

"В Народной милиции ЛНР завершились военные сборы граждан, пребывающих в запасе ... Призванные из запаса граждане в рамках военных сборов прошли обширный курс учебно-тренировочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что в ходе проведения сборов резервисты Народной милиции ЛНР также отработали действия "по оказанию помощи силам и средствам гражданской защиты в рамках комплексной тренировки, для ликвидации условной ЧС, эвакуации граждан, а также развертывании пунктов временного размещения и полевых госпиталей".