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Интерфакс-АВН

Три тысячи резервистов ЛНР завершили учебно-тренировочные сборы

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Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области
Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

Луганск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики провела военные сборы с участием трех тысяч военнослужащих, пребывающих в запасе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

"В Народной милиции ЛНР завершились военные сборы граждан, пребывающих в запасе ... Призванные из запаса граждане в рамках военных сборов прошли обширный курс учебно-тренировочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что в ходе проведения сборов резервисты Народной милиции ЛНР также отработали действия "по оказанию помощи силам и средствам гражданской защиты в рамках комплексной тренировки, для ликвидации условной ЧС, эвакуации граждан, а также развертывании пунктов временного размещения и полевых госпиталей".

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