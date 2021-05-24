Заезженная пластинка по-английски

Главную угрозу для Великобритании представляет Россия, заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас нас посещают несколько российских военных кораблей», - сказал министр.

Россия, по словам Уоллеса, недавно провела «ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании», особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании.

Издание пишет, что с 2013 года Великобритания зафиксировала, по меньшей мере, 150 случаев появления вблизи ее берегов сил российского военно-морского флота, причем британские ВМС направляли свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями российских.