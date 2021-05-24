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В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американскими аналогами

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Источник изображения: Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС по-прежнему превосходит выпущенные в США аналоги, несмотря на свою кажущуюся устаревшей конструкцию. Причину этого объяснил 19fortyfive.

Как отмечает американское издание, Ту-95 на сегодняшний день является одной из старейших моделей, состоящих на вооружении российских Воздушно-космических сил (ВКС), и единственным в мире винтовым бомбардировщиком, который по-прежнему активно используется армией. Его конструкция была разработана советскими инженерами еще в 1950-х годах, в годы холодной войны, однако в 1981 году СССР запустил перепроизводство данной модели, поскольку имеющиеся версии не подходили для проведения глубокой модернизации.

В итоге российские бомбардировщики оказались существенно новее американских аналогов. Кроме того, в ходе модернизации Ту-95 получил возможность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 — за счет этого он остался ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Ранее в мае стало известно, что подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США испытывают серьезную нагрузку из-за участившихся полетов российских Ту-95 у берегов Аляски. Отмечалось, что за пять лет число перехватов российских самолетов близ побережья Аляски выросло в шесть раз: с 10 в 2015 году до 60 в 2020-м.


Варвара Кошечкина

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-95
Х-101
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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