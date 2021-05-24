RT: Еврокомиссия решила выделить миллионы на контроль БелАЭС

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. Еврокомиссия планирует выделить 2,7 миллиона евро на поддержку белорусский государственных органов, контролирующих БелАЭС, пишет RT со ссылкой на соответствующий тендер.

Дополнительное внешнее финансирование, по мнению представителей Еврокомиссии, должно улучшить надзор и регулятивный контроль за радиационной и ядерной безопасностью на БелАЭС на ранних этапах ее эксплуатации.

"Контракт предусматривает предоставление услуг для оказания поддержки регулирующим органам Белоруссии, с тем чтобы они могли развивать свои возможности и потенциал", – говорится в документе.

Проект предполагает предоставление Госатомнадзору Белоруссии больших возможностей для проведения собственных независимых проверок и утверждения мер повышения безопасности на новой атомной станции.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, состоялась 7 ноября прошлого года.

Соседние с Белоруссией государства неоднократно выражали обеспокоенность в связи с запуском объекта. Так, в ноябре 2020 года сразу после первого запуска Вильнюс направил в адрес Минску ноту, в которой призвал остановить работу АЭС якобы из-за "несоблюдения стандартов безопасности".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Литве заговорили об "угрозе для всех граждан ЕС" из-за БелАЭС.

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