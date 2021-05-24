"Дочка" Роскосмоса создаст тренажер космического корабля для Центра подготовки космонавтов

Как сообщили в госкорпорации, тренажер должен быть универсальным и для существующего корабля "Союз", и для перспективного "Орла"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренажер пилотируемого космического корабля будет создан на основе комплекса виртуальной реальности, создаваемого отраслевым IT-интегратором Роскосмоса "РК-цифра". Об этом сообщил ТАСС директор Департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"ЦПК [Центр подготовки космонавтов] очень сильно заинтересовался создаваемым комплексом виртуальной реальности и попросил на тестирование один из образцов, прорабатывается вопрос создания тренажера пилотируемого космического аппарата именно с нашими технологиями", - отметил Шадрин.

По словам директора департамента, тренажер должен быть универсальным и для существующего корабля "Союз", и для перспективного "Орла". "Это направление у нас вытекло из прототипов тренажеров для коллег-авиаторов", - пояснил он.

В тренажере космических кораблей будут добавлены некоторые элементы, которые находятся за пределами технологий виртуальной реальности, в том числе имитация невесомости.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается "РК-Цифра" (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения "Роскосмос XR-1". В этом году планируется создание комплекса "Роскосмос XR-2" (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств - "Сокол-1").