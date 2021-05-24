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Компания Virgin Galactic испытала корабль для космических туристов

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Источник изображения: Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в США летные испытания своего космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания корабля для космических туристов проводили в штате Нью-Мексико. Изначально старт ожидался 13 февраля, однако он был отменен. Тогда в компании сообщили, что приняли решение выделить дополнительное время на технические проверки.

Согласно плану, самолет-носитель VMS Eve должен поднять космический корабль SpaceShipTwo Unity на высоту 13 километров (44 тысяч футов) и отпустить в свободное планирование.

В марте компания Virgin Galactic заявила о разработке нового космоплана VSS Imagine. Согласно ролику, опубликованному на YouTube, его отличительной особенностью является зеркальное покрытие всей обшивки, которое является дополнительным фактором тепловой защиты. В компании заявили о планах приступить к испытаниям VSS Imagine летом этого года.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Мексика
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
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