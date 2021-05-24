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ТАСС

Компания Virgin Galactic провела в США очередные пилотируемые испытания космолета

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Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic
Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Испытания прошли в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в США очередные летные испытания своего космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом сообщается в субботу на сайте компании.

Испытания прошли в штате Нью-Мексико. Ранее ожидалось, что старт состоится 13 февраля, однако он был отменен. В Virgin Galactic тогда отметили, что приняли решение "выделить дополнительное время на технические проверки".

В субботу утром самолет-носитель, к днищу которого крепился космолет, взлетел с космодрома "Америка". После того, как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолет Unity с двумя пилотами на борту.

Космолет в помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 км - выше границы космоса (80,45 км), которой придерживаются в ВВС США. Таким образом, "с сегодняшним полетом Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты", подчеркнули в Virgin Galactic. В завершение испытаний Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома.

В декабре 2020 года аналогичные испытания завершились неудачно. Космолет, предназначенный для суборбитальных полетов, отделился от носителя и запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Далее он совершил планирующий полет вниз и благополучно приземлился.

Согласно замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от носителя, и проводит в полете более двух часов. Он способен брать на борт до шести пассажиров, которым предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

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Страны
Великобритания
Мексика
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
Проекты
2020-й год
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