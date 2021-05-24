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Командующего ВВС Турции обвинили в гибели российского Су-24

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидин Юнал якобы виновен в инциденте с российским самолетом Су-24, который был сбит в 2015 году в небе близ границы Сирии и Турции.

Об этом на основании данных судебного допроса штаб-полковника Али Дурмуша сообщает портал Nordic Monitor, сообщает Регнум.

По словам Дурмуша, приказ атаковать военные самолеты РФ без предупреждения отдал именно Юнал, который получил запрос от командования боевых частей ВВС Турции после появления российской авиации рядом с границей страны.

«Он приказал им сбивать самолеты», - сказал Дурмуш, добавив, что речь шла о самолетах, которые пересекут воздушное пространство Турции.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. В Минобороны России сразу же заявили, что самолет не нарушал границ Турции.

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Продукция
Су-24
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